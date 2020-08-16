«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и в шестой раз вышла в финал Лиги Европы

Первый полуфинал Лиги Европы «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:1.

На девятой минуте Бруну Фернандеш вывел манкунианцев вперед, реализовав пенальти, который был назначен за фол Диего Карлоса против Маркуса Рэшфорда.

На 26-й Сусо сравнял счет, поразив цель после передачи Серхио Регилона. Победный гол «Севильи» на 78-й забил голландский нападающий Люк Де Йонг ударом с близкого расстояния. В роли ассистента выступил Мунир, сделав напарнику по атаке удобный навес во вратарскую с правого фланга.

Испанский клуб в шестой раз вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих случаях «Севилья» выигрывала трофей, пробиваясь в решающий матч (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.

Второй полуфинал «Интер» – «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.