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«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и в шестой раз вышла в финал Лиги Европы
16 августа 23:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и в шестой раз вышла в финал Лиги Европы

В пяти предыдущих случаях клуб из Андалусии неизменно завоевывал Кубок УЕФА.

Первый полуфинал Лиги Европы «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:1.

На девятой минуте Бруну Фернандеш вывел манкунианцев вперед, реализовав пенальти, который был назначен за фол Диего Карлоса против Маркуса Рэшфорда.

На 26-й Сусо сравнял счет, поразив цель после передачи Серхио Регилона. Победный гол «Севильи» на 78-й забил голландский нападающий Люк Де Йонг ударом с близкого расстояния. В роли ассистента выступил Мунир, сделав напарнику по атаке удобный навес во вратарскую с правого фланга.

Испанский клуб в шестой раз вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих случаях «Севилья» выигрывала трофей, пробиваясь в решающий матч (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.

Второй полуфинал «Интер» – «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы
1/2 финала

«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:1 (1:1)
Голы: Сусо, 26, Де Йонг, 78 – Бруну Фернандеш, 9, с пенальти.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Жордан (Гудель, 87), Сусо (Франко Васкес, 75), Эн-Несери (Де Йонг, 56), Окампос (Мунир, 56).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Б.Уильямс (Джеймс, 87), Гринвуд (Игало, 90+3), Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Рэшфорд (Мата, 87), Марсьяль.

Предупреждения: Диего Карлос, 21, Мунир, 86 – Б.Уильямс, 17, Рэшфорд, 66, Магуайр, 86.

Судья: Брых (Германия)

Кельн. «Рейн Энерги».

источник: «Советский спорт»
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