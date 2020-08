Экс-защитник «Ростова» может перейти в «Фенербахче»

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «Фенербахче» заинтересовано в подписании 29-летнего ангольца. Отмечается, что президент римского клуба Клаудио Лотито выразил готовность к переговорам по продаже защитника.

Напомним, что с 2013-го по 2016 год Баштуш выступал за «Ростов», став вместе с командой победителем Кубка России (2014).

За «Лацио» защитник провел 92 матчей, забил девять голов и отдал один ассист. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,2 миллиона евро.

#Bastos will leave #Lazio next weeks. His contract expires in 2021 and #Fenerbahce are really interested in him: Lotito has opened talks to sell the centre-back. He will not part of #Muriqi’s deal, but could be an another deal. #transfers