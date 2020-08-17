Харри Магуайр – об игре с «Севильей»: Лучшая из команд сегодня проиграла

– Это поражение трудно принять. Мы создали много моментов. Лучшая из команд сегодня проиграла. Мы сильно спешили в некоторых матчах в этом сезоне, но сегодня был не тот случай. Мы начали с высокого прессинга, но затем позволили им слишком свободно владеть мячом, – цитирует Магуайра BT Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Севилье» со счетом 1:2. В составе английского клуба гол забил Бруну Фернандеш, реализовавший 11-метровый удар на девятой минуте. Соперник ответил забитыми мячами Сусо (26) и Люка Де Йонга (78).

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.