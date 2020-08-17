Бруну Фернандеш: «МЮ» сыграл против «Севильи» недостаточно хорошо

– Считаю, что мы здорово начали матч. Мы создали множество моментов, но в футболе этого недостаточно. Создавая моменты, нужно забивать. Мы не смогли забить второй мяч. Хотели пробиться в финал, но этого не случилось. Мы допустили целую вереницу ошибок. Вся команда виновата в этом. Сегодня мы недостаточно хорошо сыграли, – цитирует Фернандеша пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Севилье» со счетом 1:2. В составе английского клуба гол забил Фернандеш, реализовавший 11-метровый удар на девятой минуте. Соперник ответил забитыми мячами Сусо (26) и Люка Де Йонга (78).

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.