«Астон Вилла» заинтересована в трансфере голкипера «Борнмута» Рамсдейла

Как сообщает Football Insider, 22-летний голкипер может перейти в бирмингемский клуб в летнее межсезонье.

Отмечается, что в услугах англичанина заинтересован «Шеффилд Юнайтед», нуждающийся в усилении вратарской линии после ухода из команды Дина Хендерсона в «Манчестер Юнайтед».

Рамсдейл выступает за «Борнмут» с зимы 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей, в которых он пропустил 62 мяча и пять раз отстоял «на ноль». Его команда покинула АПЛ по итогам сезона, заняв 18-е место.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 12,5 миллионов евро.