Эвер Банега: Когда игра не клеится, мы бьемся как сумасшедшие

– Нам осталось сделать всего один шаг. Я определенно чувствую сплоченность в этом коллективе. Каждый матч сложный, приходится трудиться в поте лица, но мы всегда ждем своих шансов. Команда демонстрирует хороший футбол, а когда игра не клеится, мы бьемся как сумасшедшие, – цитирует Банегу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. В составе испанской команды голы забили Сусо (26-я минута) и Люк Де Йонг (78). Соперник ответил забитым мячом Бруну Фернандеша (9).

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» состоится сегодня, 17 августа, в 22:00 по московскому времени.