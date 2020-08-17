«Реал» нацелен на подписание Упамекано

Как сообщает AS, 21-летним французом всерьез заинтересован мадридский «Реал». Отмечается, что в контракте защитника с немецкой командой прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Руководство «сливочных» готово вступить в переговоры с игроком уже этим летом, но надеется выплатить сумму поэтапно.

Ранее стало известно, что 21-летний француз продлил соглашение с «быками» до 30 июля 2023 года.

Напомним, что Упамекано выступает за «Лейпциг» с зимы 2017 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за 10 миллионов евро. В сезоне-2019/2020 он отыграл 37 матчей, отдав два ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.