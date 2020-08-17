«Ростов» презентовал гостевую форму на сезон-2020/2021 (видео)

Экипировка выполнена в синем цвете. Техническим спонсором ростовчан является Puma.
Отметим, что участие в презентации приняли голкипер Егор Бабурин и полузащитник Данил Глебов.
Ранее была представлена домашняя форма клуба.
После двух туров нового сезона Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав три очка. Следующим соперником команды в чемпионате станет «Динамо». Матч состоится 19 августа в 19:00 по московскому времени.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 17, 2020
Представляем синий комплект формы PUMA на сезон 2020/21! pic.twitter.com/vLmsJZMEsJ
источник: ФК «Ростов»