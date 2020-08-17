«Ростов» презентовал гостевую форму на сезон-2020/2021 (видео)

Экипировка выполнена в синем цвете. Техническим спонсором ростовчан является Puma.

Отметим, что участие в презентации приняли голкипер Егор Бабурин и полузащитник Данил Глебов.

Ранее была представлена домашняя форма клуба.

После двух туров нового сезона Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав три очка. Следующим соперником команды в чемпионате станет «Динамо». Матч состоится 19 августа в 19:00 по московскому времени.