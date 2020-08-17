Медведев подписал двухлетний контракт с «Рубином»

Отмечается, что 25-летний перешел в казанский клуб на правах свободного агента, заключив соглашение до конца сезона-2021/2022.

Игрок будет выступать в команде под первым номером.

Ранее Медведев на протяжении трех сезонов выступал за «Локомотив» – в общей сложности он провел за железнодорожников два матча. Также он играл в составе «Ростова» и ижевского «Зенита».

После двух туров Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.