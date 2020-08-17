Медведев подписал двухлетний контракт с «Рубином»

Отмечается, что 25-летний перешел в казанский клуб на правах свободного агента, заключив соглашение до конца сезона-2021/2022.
Игрок будет выступать в команде под первым номером.
Ранее Медведев на протяжении трех сезонов выступал за «Локомотив» – в общей сложности он провел за железнодорожников два матча. Также он играл в составе «Ростова» и ижевского «Зенита».
После двух туров Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.
❕Официально: Никита Медведев перешел в «Рубин»!— «Рубин» Казань (@fcrk) August 17, 2020
25-летний вратарь Никита Медведев в статусе свободного агента перешел в «Рубин»
✍️Контракт действует до конца сезона 2021/22.
Добро пожаловать в «Рубин»! ❤️💚
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источник: ФК «Рубин»