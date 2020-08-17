«Аякс» работает над возвращением Суареса

Согласно информации источника, 33-летний уругваец близок к уходу из каталонского клуба. Этой ситуацией намерен воспользоваться «Аякс», за который он успешно выступал с 2007-го по 2011 год.

В ближайшее время голландский клуб вступит в переговоры по приобретению нападающего. Контракт нападающего с «сине-гранатовыми» действует до лета 2021 года.

Суарес перешел в «Барселону» в июле 2014-го из «Ливерпуля» за 81,72 миллиона евро. В составе каталонского клуба он принял участие в 283 матчах, забил 189 голов и отдал 109 ассистов.

Вместе с командой форвард четырежды становился чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании и дважды побеждал в Суперкубке страны. Также на его счету два титула Лиги чемпионов.