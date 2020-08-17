Рустем Сайманов: «Рубин» хорошо осведомлен о способностях Медведева

– Мы хорошо знаем Медведева, в «Ростове» были вместе с ним. Очень рады, что Никита присоединяется к нашей команде. Уйдет ли Иван Коновалов? У нас ушел молодой вратарь Волк, Городовой в аренде. Нужно три вратаря, и вот Медведев приходит третьим вратарем, но только не по мастерству, а по количеству, – цитирует Сайманова Sport24.ru.

Сегодня, 17 августа, пресс-служба «Рубина» объявила о подписании двухлетнего контракта с Медведевым. Ранее 25-летний игрок на протяжении трех сезонов выступал за «Локомотив» – в общей сложности он провел за железнодорожников два матча. Также он играл в составе «Ростова» и ижевского «Зенита».

После двух туров Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.