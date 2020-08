Неймар стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Отмечается, что в борьбе за награду бразильский форвард опередил полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера, защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано и нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.

В 1/4 финала с «Аталантой» (2:1) Неймар провел на поле всю игру, отличившись голевой передачей на Маркиньоса. При этом форвард совершил 16 обводок.

Соперником «ПСЖ» по полуфиналу станет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 18 августа в 22:00 по московскому времени.

🔴🔵 Neymar claims Player of the Week after THAT last-8 display 🥇👏#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/KYYZ6Mvtk4