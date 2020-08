Источник: Куман согласовал трехлетний контракт с «Барселоной»

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил в твиттере о том, что Рональд Куман, занимающий должность главного тренера сборной Голландии, согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

Done deal! Ronald #Koeman has agreed personal terms with #Barça to become the new manager of #Barcelona. Ready 3-year contract. #transfers #FCB