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17 августа 16:13
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Куман согласовал трехлетний контракт с «Барселоной»

Вчера поздним вечером стало известно об увольнении главного тренера каталонцев Кике Сетьена.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил в твиттере о том, что Рональд Куман, занимающий должность главного тренера сборной Голландии, согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

Соглашение рассчитано на три года, и Скира называет скорое назначение Кумана «решенным делом». Сегодня 57-летний голландец был замечен испанскими журналистами в аэропорту Барселоны.

Ранее СМИ сообщали о том, что каталонскому клубу будет необходимо договориться с Королевским футбольным союзом Нидерландов о выплате компенсации за уход Кумана из сборной Голландии, с которой он работает с 2018 года.

С 1989 по 1995 годы вероятный будущий главный тренер играл за «Барселону» на позиции центрального защитника и был признанным мастером штрафных ударов своего времени, забив за каталонский клуб 88 голов в 264 матчах. Завершив карьеру футболиста, Куман работал в «Барселоне» помощником Луи Ван Гала с 1998 по 2000 годы.

В качестве главного тренера Рональд с октября 2007 по апрель 2008 года работал в Испании с «Валенсией», но был уволен до завершения сезона несмотря на победу команды в Кубке Испании.

Также в тренерском послужном списке Кумана работа с голландскими «Витессом», «Аяксом», ПСВ, АЗ и «Фейеноордом», а также с португальской «Бенфикой» и английскими «Саутгемптоном» и «Эвертоном».

источник: La Gazzetta dello Sport
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