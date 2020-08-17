Источник: Куман согласовал трехлетний контракт с «Барселоной»

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил в твиттере о том, что Рональд Куман, занимающий должность главного тренера сборной Голландии, согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

Соглашение рассчитано на три года, и Скира называет скорое назначение Кумана «решенным делом». Сегодня 57-летний голландец был замечен испанскими журналистами в аэропорту Барселоны.

Ранее СМИ сообщали о том, что каталонскому клубу будет необходимо договориться с Королевским футбольным союзом Нидерландов о выплате компенсации за уход Кумана из сборной Голландии, с которой он работает с 2018 года.