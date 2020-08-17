Александр Куртиян: «Спартак» будет биться за чемпионство

– «Спартак» будет биться за чемпионство. То же самое могу сказать и про ЦСКА. Надеюсь, что красно-белые в этом сезоне предстанут боевой единицей, чемпионат от этого будет интереснее, – цитирует Куртияна «РИА Новости»

Напомним, что минувший сезон подопечные Доменико Тедеско завершили на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

После двух туров нового розыгрыше чемпионата России московский клуб идет четвертым (4 очка). Следующим соперником «Спартака» станет «Уфа». Матч состоится 19 августа в 16:00 по московскому времени.