Гендиректор «Балтики»: Спокойно относимся к интересу со стороны других к Аллефу

– К Аллефу был интерес зимой от клуба РПЛ, а также одной команды из-за рубежа. Спокойно относимся к интересу со стороны. С «Балтикой» у него долгосрочный контракт, для команды это системообразующий футболист, – цитирует Качукаева ТАСС.

25-летний бразилец выступает за «Балтику» с 29 июля 2019 года, подписав соглашение на три года. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола в четырех турах Футбольной национальной лиги.

Портал Transfermarkt оценивает Аллефа в 300 тысяч евро.

Отметим, что калининградский клуб лидирует в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 10 очков.