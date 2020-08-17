«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном

ФК «Краснодар» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним атакующим полузащитником Вандерсоном.

Изначально срок трудового соглашения бразильца завершался в конце июня 2022 года. Новая дата окончания контракта – 30 июня 2024 года.

В июле 2017 года «Краснодар» приобрел Вандерсона у австрийского «Зальцбурга» за 8 миллионов евро. За три года в России бразильский вингер провел 103 матча в составе зелено-черных, забив 13 голов и сделав 14 результативных передач.