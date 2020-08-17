ЦСКА объявил результаты обследования Дзагоева

Официальный сайт ЦСКА сообщил о результатах обследования Алана Дзагоева в связи с травмой, полученной в первом тайме домашнего матча с «Тамбовом».

30-летнему полузащитнику сборной России сделали МРТ и диагностировали повреждение мышцы задней поверхности бедра. О сроках восстановления пресс-служба армейцев обещает сообщить дополнительно.

15 августа Дзагоев был заменен уже на 27-й минуте матча второго тура чемпионата России ЦСКА – «Тамбов», уступив место Илье Шкурину, который в итоге стал автором победного гола команды Виктора Гончаренко. Армейцы выиграли встречу со счетом 2:1.