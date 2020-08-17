Влашич может перейти из ЦСКА в «Наполи» за 30 миллионов евро

Итальянский «Наполи» может заплатить ЦСКА 30 миллионов евро за трансфер 22-летнего полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича.

Об этом в интервью для телеканала «Матч ТВ» заявил скаут другого клуба серии А «Кальяри» Алекс Великих:

«Интерес к Влашичу, а также еще паре игроков из середины поля ЦСКА, в Италии сохраняется. Хорват может перейти в «Наполи», но очень важно понимать цену, которую армейцы запросят. Деньги у «Наполи» еще есть, плюс продажи некоторых игроков (Аллан, Руис, Милик) могут принести в кассу дополнительные доходы, также важные для финансового Fair Play.

ЦСКА будет просить реальные деньги за своего лидера. «Наполи» может выложить порядка 30 миллионов. Это та цифра, которую они всегда готовы заплатить за нужного игрока без дополнительных согласований, а вот устроит ли это ЦСКА – уже вопрос к армейцам.

Что касается зарплат, то в «Наполи» их потолок выше, чем у «Аталанты» или «Лацио». В среднем там получают 2 млн, а лидеры – 5 млн евро. Поэтому думаю, вопрос зарплаты для «Наполи» не станет проблемой».