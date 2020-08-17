У «Ромы» сменились владельцы

Официальный сайт «Ромы» объявил о смене владельцев клуба.

За сумму в 591 миллион евро желто-красные перешли под контроль американской корпорации The Friedkin Group, владельцем которой является миллиардер Дэн Фридкин. Часть этих средств (272 млн евро) будет направлена на покрытие долгов римского клуба.

Переговоры о продаже «Ромы» продолжались десять месяцев. Зимой речь шла о том, что новые инвесторы заплатят Джеймсу Палотте 780 миллионов евро, однако из-за пандемии коронавируса бизнесмену из Бостона пришлось снизить цену.

Палотта стал владельцем и президентом «Ромы» в 2012 году. С тех пор команда трижды занимала второе место в серии А, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В то же время из-за постоянных коррупционных скандалов так и не было начато долгожданное строительство нового стадиона римлян.