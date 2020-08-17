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17 августа 22:03

Игорь Шалимов: В позиционной атаке «Интер» чувствует себя не очень уверенно

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Интера» под руководством Антони Конте.

- Конте - топ-тренер. Достаточно вспомнить, сколько Скудетто он выиграл с «Ювентусом», а потом и выиграл чемпионат, придя в «Челси». С «Интером» он играет так же, как играл с туринцами, но та команда была намного организованней. Сейчас они показывают сухой футбол, большое количество длинных передач, где многое зависит от Лукаку. В позиционной атаке «Интер» себя чувствует не очень уверенно, - сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня на «Эсприт-Арене» в Дюссельдорфе проходит матч 1/2 финала Лиги Европы между «Интером» и «Шахтером». Ранее в финал европейского клубного турнира вышла «Севилья», которая накануне одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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