Юрий Васильков: Медленно, но верно Дзагоев превращается в «хрустального» игрока

- На месте руководства ЦСКА я бы полечил Алана: все-таки у него действующий контракт, может дотянет этот сезон. Дайте игроку отдых, отправьте в санаторий, «помучиться» надо с ним, сделать еще одну тотальную проверку, вдруг поможет. Медленно, но верно Дзагоев превращается в «хрустального» игрока. Сыграет одну-две игры, потом опять лечится. Придется заканчивать рано или поздно, такова спортивная жизнь. На границе к 30 годам футболисты начинают сдавать, они злятся, обижаются, ищут виноватого, но это жизнь, и сейчас все в руках руководства клуба, все зависит от их терпения, - приводит слова Василькова ТАСС.

Накануне пресс-служба ЦСКА сообщила о результатах обследования Дзагоева в связи с травмой, полученной в первом тайме домашнего матча с «Тамбовом» (2:1). 30-летнему полузащитнику сборной России сделали МРТ и диагностировали повреждение мышцы задней поверхности бедра. Ранее Дзагоев получил травму в матче первого тура РПЛ против «Химок», попросив замену во втором тайме встречи.