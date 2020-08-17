Анатолий Бышовец: Шансы у «Зенита» выше, чем у ЦСКА

- Шансы, думаю, у «Зенита» выше. У ЦСКА нет сбалансированной игры в обороне, имеются ошибки, что показал матч с «Тамбовом». Конечно, команде не хватает лидера в обороне. Интрига и напряжение в предстоящем матче, безусловно, будут, думаю, увидим борьбу на каждом участке поля, и носить она будет характер игры на пределе возможностей, - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Ранее стало известно о замене инспектора матча Юрия Чеботарева, который сдал сомнительный тест на коронавирус - его место займет Эдуард Малый. Также телеграм-канал РФС сообщил о замене ассистента главного арбитра встречи: вместо Арама Петросяна, получившего повреждение на тренировке, главному арбитру Виталию Мешкову будет помогать Алексей Ширяев.

Добавим, что игра пройдет в Санкт-Петербурге 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.