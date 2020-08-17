«Интер» разгромил «Шахтер» и стал первым с 1999 года итальянским финалистом Лиги Европы

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» завершился со счетом 5:0.
Нападающие миланского клуба Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку оформили дубли. Аргентинец забивал на 19-й и 74-й минутах, а форвард сборной Бельгии – на 78-й и 84-й. Еще один гол в активе защитника Данило Д’Амброзио, который забил головой на 64-й после подачи углового.
«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа команда Антонио Конте сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что вчера испанский клуб победил «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:1.
Миланский клуб станет первым представителем Италии в финале Лиги Европы с 1999 года. 21 год назад «Парма» в московском финале Кубка УЕФА обыграла в «Лужниках» французский «Марсель» (3:1).
В прошлом «Интер» выигрывал трофей в 1991, 1994 и 1998 годах, а также уступил немецкому «Шальке» в финале розыгрыша-1996/97.
«Шахтер» пропустил в еврокубках более четырех мячей впервые с 7 ноября 2018 года, когда уступил 0:6 в гостях у «Манчестер Сити» на групповой стадии Лиги чемпионов.
Лига Европы
1/2 финала
«Интер» (Милан, Италия) – «Шахтер» (Донецк, Украина) – 5:0 (1:0)
Голы: Лаутаро Мартинес, 19, 74, Д’Амброзио, 64, Лукаку, 78, 83.
«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Эриксен, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Лукаку (Эспозито, 85), Лаутаро Мартинес (Мойзес, 81).
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 75), Алан Патрик (Соломон, 59), Тайсон, Мораес.
Предупреждение: Тайсон, 58.
Судья: Марциняк (Польша)
Дюссельдорф. «Эсприт Арена».