«Интер» разгромил «Шахтер» и стал первым с 1999 года итальянским финалистом Лиги Европы

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» завершился со счетом 5:0.

Нападающие миланского клуба Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку оформили дубли. Аргентинец забивал на 19-й и 74-й минутах, а форвард сборной Бельгии – на 78-й и 84-й. Еще один гол в активе защитника Данило Д’Амброзио, который забил головой на 64-й после подачи углового.

«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа команда Антонио Конте сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что вчера испанский клуб победил «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:1.

Миланский клуб станет первым представителем Италии в финале Лиги Европы с 1999 года. 21 год назад «Парма» в московском финале Кубка УЕФА обыграла в «Лужниках» французский «Марсель» (3:1).