ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 23:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» разгромил «Шахтер» и стал первым с 1999 года итальянским финалистом Лиги Европы

В решающем матче миланский клуб сыграет с «Севильей».

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» завершился со счетом 5:0.

Нападающие миланского клуба Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку оформили дубли. Аргентинец забивал на 19-й и 74-й минутах, а форвард сборной Бельгии – на 78-й и 84-й. Еще один гол в активе защитника Данило Д’Амброзио, который забил головой на 64-й после подачи углового.

«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа команда Антонио Конте сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что вчера испанский клуб победил «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:1.

Миланский клуб станет первым представителем Италии в финале Лиги Европы с 1999 года. 21 год назад «Парма» в московском финале Кубка УЕФА обыграла в «Лужниках» французский «Марсель» (3:1).

В прошлом «Интер» выигрывал трофей в 1991, 1994 и 1998 годах, а также уступил немецкому «Шальке» в финале розыгрыша-1996/97.

«Шахтер» пропустил в еврокубках более четырех мячей впервые с 7 ноября 2018 года, когда уступил 0:6 в гостях у «Манчестер Сити» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Лига Европы

1/2 финала

«Интер» (Милан, Италия) – «Шахтер» (Донецк, Украина) – 5:0 (1:0)

Голы: Лаутаро Мартинес, 19, 74, Д’Амброзио, 64, Лукаку, 78, 83.

«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Эриксен, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Лукаку (Эспозито, 85), Лаутаро Мартинес (Мойзес, 81).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 75), Алан Патрик (Соломон, 59), Тайсон, Мораес.

Предупреждение: Тайсон, 58.

Судья: Марциняк (Польша)

Дюссельдорф. «Эсприт Арена».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хамзат Чимаев: "Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример"В «Рубине» появился футболист из Южной КореиПервый турецкий кроссовер TOGG выйдет на рынок Европы в 2022 годуМедсестры массово разделись в знак протестаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Луиш Каштру: После второго гола «Интера» мы просто развалились
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги полуфинального матча Лиги Европы с «Интером» (0:5).
18.08.2020 00:39
Футбол
Антонио Конте: «Интер» обыграл очень сильную команду, не обманывайтесь результатом
Главный тренер «Интера» подвел итоги полуфинального матча Лиги Европы с «Шахтером» (5:0).
18.08.2020 00:31
Футбол
Лаутаро Мартинес: Это была невероятная ночь
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы над «Шахтером» в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 5:0.
18.08.2020 00:17
Футбол
Лукаку первым в истории Лиги Европы забил в десяти матчах подряд
В понедельник «Интер» разгромил «Шахтер» в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 5:0.
17.08.2020 23:58
Футбол
«Интер» разгромил «Шахтер» и стал первым с 1999 года итальянским финалистом Лиги Европы
В решающем матче миланский клуб сыграет с «Севильей».
17.08.2020 23:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Норвежский защитник Страндберг может вернуться в «Урал»
В минувшем сезоне бывший футболист екатеринбургского клуба и «Краснодара» играл в итальянской серии B.
17.08.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Анатолий Бышовец: Шансы у «Зенита» выше, чем у ЦСКА
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.
17.08.2020 23:06
Футбол
Алексею Миранчуку не предложат в «Аталанте» зарплату более двух миллионов евро за сезон
Клуб из Бергамо ведет переговоры о трансфере полузащитника сборной России с московским «Локомотивом».
17.08.2020 22:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Завтра вратарю «Барселоны» Тер Штегену будет сделана операция на правом колене
В сезоне-2019/20 немецкий голкипер сыграл за сине-гранатовых 46 матчей.
17.08.2020 22:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика