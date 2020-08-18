Николо Барелла: Показали, что «Интер» может играть в хороший футбол

- Мы продемонстрировали великолепную целеустремленность, но также показали и то, что «Интер» может играть в хороший футбол. Наконец, воспользовались возможностями, которые представились нам во время матча. Мы проанализировали свои ошибки в прошлых играх и сегодня свели их к минимуму, - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа итальянская команда сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Интер» выигрывал трофей в 1991, 1994 и 1998 годах, а также уступил немецкому «Шальке» в финале Лиги Европы сезона-1996/97.