Антонио Конте: «Интер» обыграл очень сильную команду, не обманывайтесь результатом

- Мы вышли в финал, обыграв очень сильную команду, не обманывайтесь результатом. Мы были хороши, не позволяя им играть так, как бы они того хотели. Многие из наших игроков впервые в своей карьере сталкиваются с игрой подобного уровня. У «Севильи» большой опыт, они выигрывали это соревнование несколько раз. Но мы готовы попробовать порадовать наших болельщиков. Им следует гордиться этими парнями, потому что они полностью выкладываются, - приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа итальянская команда сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Интер» выигрывал трофей в 1991, 1994 и 1998 годах, а также уступил немецкому «Шальке» в финале Лиги Европы сезона-1996/97.