Антонио Конте: Давайте насладимся этим вечером, а завтра подумаем о «Севилье»

- Как я всегда говорил, мы должны покидать поле без сожалений. Мы должны знать, что выложились на полную и сделали все, что могли, поэтому, если мы проиграли, то это потому, что противники были лучше.

Считаю, нам не повезло в Лиге чемпионов и Кубке Италии, поскольку мы заслуживали большего. У нас было несколько неоправданных промахов в серии А, особенно в матчах против «Болоньи» и «Сассуоло».

Однако я считаю, что из негативных ситуаций можно вынести больше полезного, чем из позитивных. Мы усвоили и использовали эти уроки, и вы можете видеть прогресс. В конце концов, мы закончили серию А, уступив одно очко «Ювентусу», но превзошли их по многим статистическим данным.

Мы хотели быть главными героями в Лиге Европы, и теперь сыграем в финале турнира, так что давайте насладимся этим вечером, а завтра подумаем о «Севилье», - приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа итальянская команда сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.