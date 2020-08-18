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18 августа 09:01
автор: Артур Гичунцев

Агент Гвардиолы: Возвращение в «Барселону» невозможно

Ранее клуб уволил Кике Сетьена.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не вернется в «Барселону». По крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил его агент Хосеп Мария Оробит.

«Пеп останется в «Сити». Это сто процентов. Сейчас возвращение в «Барселону» невозможно», – цитирует агента Goal.

Напомним, Гвардиола тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Он помог команде выиграть 14 трофеев.

Ранее стало известно, что «Барселона» провела переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

источник: «Советский спорт»
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