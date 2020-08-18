Агент Гвардиолы: Возвращение в «Барселону» невозможно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не вернется в «Барселону». По крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил его агент Хосеп Мария Оробит.

«Пеп останется в «Сити». Это сто процентов. Сейчас возвращение в «Барселону» невозможно», – цитирует агента Goal.

Напомним, Гвардиола тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Он помог команде выиграть 14 трофеев.

Ранее стало известно, что «Барселона» провела переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.