Сегодня «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Сегодня «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии немецкий клуб обыграл «Атлетико», а парижане - «Аталанту». Обе встречи завершились со счетом 2:1.

Ранее пути команд не пересекались. Для обоих клубов выход в 1/2 финала самого престижного еврокубка является наивысшим достижением в истории.

Встреча «РБ Лейпциг» - «ПСЖ» состоится 18 августа на стадионе Estadio da Luz (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале завтра сыграют «Лион» и «Бавария».