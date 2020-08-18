СМИ: Куман возглавит «Барселону» 18 августа

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман близок к возвращению в чемпионат Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, гендиректор «Барселоны» Оскар Грау вылетел в Амстердам, чтоб уладить его уход из национальной сборной.

По информации прессы, специалист уже опередил первый трансфер и назвал своего помощника.

До прихода в сборную Нидерландов Куман работал с такими клубами как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».

Добавим, что специалист также играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.