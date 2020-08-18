ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 августа 14:21
автор: Юрий Нечаев

Куман подтвердил, что хочет возглавить «Барселону»

Контракт специалиста со сборной Нидерландов рассчитан до 2022 года.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что хотел бы возглавить «Барселону».

«Я бы хотел уйти в «Барселону». Пока еще нет ясности, но сейчас момент, когда я хотел бы уйти», — сказал Куман NOS.

Напомним, голландец является главным кандидатом на пост главного тренера «Барсы» после увольнения Кике Сетьена.

До прихода в сборную Нидерландов Куман работал с такими клубами, как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».

Добавим, что бывший защитник играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.

источник: NOS.nl
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Почему вибрирует руль автомобиля на холостых и на скорости: разбираем все причиныЧто выгодней: заправка автомобиля до полного бака или раз в день по чуть-чуть?Сделай сам: ремонтируем проколотое и пробитое колесоБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Голкипер Браво покидает «Манчестер Сити»
24 августа истекает контракт чилийца.
18.08.2020 14:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Куман подтвердил, что хочет возглавить «Барселону»
Контракт специалиста со сборной Нидерландов рассчитан до 2022 года.
18.08.2020 14:21
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Спортивный директор «Лацио»: Уважаю Сильву как игрока, но не как человека
Опытный футболист принял решение продолжить карьеру в Испании.
18.08.2020 14:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Георгий Мелкадзе: «Ахмат» может выиграть Кубок России
В прошлом сезоне он играл за «Тамбов».
18.08.2020 13:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» - «Сент-Этьен» перенесен из-за коронавируса
Точная дата проведения встречи пока неизвестна.
18.08.2020 13:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
СМИ: Куман возглавит «Барселону» 18 августа
Ранее сообщалось, что его контракт будет рассчитан на три года.
18.08.2020 13:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Динамо» Кардозу перешел в «Белененсеш» на правах аренды
Португалец играет в РПЛ с 2018 года.
18.08.2020 13:36
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сегодня «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Встреча состоится в Лиссабоне.
18.08.2020 13:21
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гогуа признан лучшим игроком «Ротора» в матче с «Динамо»
Волгоградцы набрали первое очко после возвращения в РПЛ.
18.08.2020 13:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА
Ранее армейцы подписали аргентинского форварда Адольфо Гайча.
18.08.2020 12:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика