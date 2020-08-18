Куман подтвердил, что хочет возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что хотел бы возглавить «Барселону».

«Я бы хотел уйти в «Барселону». Пока еще нет ясности, но сейчас момент, когда я хотел бы уйти», — сказал Куман NOS.

Напомним, голландец является главным кандидатом на пост главного тренера «Барсы» после увольнения Кике Сетьена.

До прихода в сборную Нидерландов Куман работал с такими клубами, как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».

Добавим, что бывший защитник играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.