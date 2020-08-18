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18 августа 14:47
автор: Юрий Нечаев

Деян Ловрен: «Зенит» может выйти из группы в ЛЧ, но для этого каждый должен выложиться на 100%

Хорват знает вкус победы в самом престижном еврокубке.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что сине-бело-голубым по силам преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — сложный турнир. Уровень игры, скорости в разных чемпионатах разные, но нет ни одной команды, в матче с которой ты не можешь победить. Нужно оставить себя всего на поле. Не должно быть такого, чтобы после матча у тебя еще оставались силы. Реально ли выйти из группы? Конечно, это возможно. Может для российской лиги достаточно выложиться на 95-98 процентов, но в Лиге чемпионов нужно, чтобы все 11 футболистов выкладывались по полной на протяжении 95 минут», — рассказал Ловрен Sport24.ru.

Напомним, Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. Хорват подписал контракт с российским клубом на три года.

Защитник играл за мерсисайдцев с 2014 по 2020 год. Вместе с «Ливерпулем» он выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне «Зенит» не смог преодолеть групповой этап самого престижного еврокубка. Питерцы заняли последнее место в квартете с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».

19 августа сине-бело-голубые в третьем туре чемпионата России примут ЦСКА. После двух проведенных матчей в активе «Зенита» шесть очков, и он вместе с армейцами и «Локомотивом» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

источник: Sport24.ru
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