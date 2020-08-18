«Уотфорд» просит у «Эвертона» 25 млн фунтов за Дукуре

Как утверждает Evening Standard, руководство ливерпульского клуба готово приобрести 27-летнего француза в летнее трансферное окно. Сам футболист согласен перейти в стан «ирисок», но «Уотфорд», вылетевший в Чемпионшим по итогам сезона-2019/20, требует за игрока сумму около 25 миллионов фунтов.

Дукуре выступает за «Уотфорд» с февраля 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 39 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста. Контракт полузащитника с клубом истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.