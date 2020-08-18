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18 августа 20:57
автор: Владислав Корегин

Гол Чуперки принес «Тамбову» победу над «Химками»

Футболисты «Тамбова» победили «Химки» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме усилиями полузащитника хозяев Валерия Чуперки (14-я минута). Отметим, что на 56-й минуте форвард тамбовчан Владимир Обухов не реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, «Тамбов» одерживает свою первую победу в новом сезоне чемпионата России и с тремя очками поднимается на десятое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней, 16-й строчке (1 очко).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом», а «Тамбов» отправится в гости к Зениту».

Чемпионат России

РПЛ
Третий тур

«Тамбов» – «Химки» – 1:0 (1:0)

Гол: Чуперка, 14.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов (Панченко, 69), Костюков (Тетрашвили, 68), Карапетян (Килин, 41).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46).

Предупреждения: Чуперка, 41. Дядюн, 45+1. Ломовицкий, 54. Трошечкин, 67. Конате, 70. Шляков, 79. Тихий, 86. Полярус, 90+1. Корян, 90+2.

Удаление: Грицаенко, 40.

источник: «Советский спорт»
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