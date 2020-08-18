Гол Чуперки принес «Тамбову» победу над «Химками»

Единственный гол был забит в первом тайме усилиями полузащитника хозяев Валерия Чуперки (14-я минута). Отметим, что на 56-й минуте форвард тамбовчан Владимир Обухов не реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, «Тамбов» одерживает свою первую победу в новом сезоне чемпионата России и с тремя очками поднимается на десятое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней, 16-й строчке (1 очко).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом», а «Тамбов» отправится в гости к Зениту».

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