Газинский стал лучшим игроком встречи «Краснодар» – «Арсенал»

Российский полузащитник стал автором голевой передачи на форварда Маркуса Берга, удвоившего преимущество краснодарской команды во второй половине встречи (66-я минута). В первом тайме забитым мячом отметились защитник Сергей Петров (35).

«Краснодар» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Мурада Мусаев сыграют в гостях с «Уралом».