Газинский стал лучшим игроком встречи «Краснодар» – «Арсенал»

Российский полузащитник стал автором голевой передачи на форварда Маркуса Берга, удвоившего преимущество краснодарской команды во второй половине встречи (66-я минута). В первом тайме забитым мячом отметились защитник Сергей Петров (35).
«Краснодар» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Мурада Мусаев сыграют в гостях с «Уралом».
🔝Юрий Газинский – лучший игрок матча #КраснодарАрсенал по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Краснодар #Газинский pic.twitter.com/Z9zoke8e5e— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020