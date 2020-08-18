Сергей Первушин: После удаления нам пришлось перестроиться и сесть в низкую оборону

– Хорошее начало, забили быстрый гол, но, к сожалению, удаление внесло коррективы в игру. Потом мы перестроились, сели в низкую оборону, сдерживали соперника, пытались не позволить ему проникать между линиями по центру. Я очень доволен результатом, потому что для нас эта победа долгожданная, все очень рады, – цитирует Первушина «РИА Новости».

Отметим, что победа над «Химками» стала для тамбовчан первой в новом сезоне РПЛ. Набрав три очка, команда поднимается на десятое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Тамбов» сыграет в гостях с «Зенитом». Игра состоится 22 августа в 18:00 по московскому времени.