Сергей Подпалый: «Арсенал» сам привозил моменты у своих ворот

– Игра была хорошая, смотрелась. К сожалению, наказали нас за наши ошибки: сами привезли себе моменты. Где-то недоработали. Есть проблема с реализацией. Но игра есть, получается, а голы еще придут, – сказал после игры Подпалый в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тульский клуб потерпел второе поражение кряду в новом сезоне РПЛ – после трех туров команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав лишь одно очко.

В следующем туре «Арсенал» примет у себя «Динамо». Встреча состоится 22 августа в 17:30 по московскому времени.