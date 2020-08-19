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19 августа 00:20
автор: Владислав Корегин

Бартомеу сообщил, что Месси, Гризманн и тер Штеген останутся в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу назвал игроков, которые продолжат выступать в составе каталонской команды.

– Есть те игроки, которые покинут команду с почестями. А есть те, кто точно останется. Месси – лучший игрок в истории футбола, но помимо него останется и ряд других футболистов. Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Гризманн – игроки, на которых мы очень рассчитываем. Они продолжат выступления за «Барселону», – цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Ранее президент каталонского клуба сообщил, что Рональд Куман станет новым главным тренером команды. 57-летний голландец подпишет с «сине-гранатовыми» двухлетний контракт.

источник: El Mundo Deportivo
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