Бартомеу сообщил, что Месси, Гризманн и тер Штеген останутся в «Барселоне»

– Есть те игроки, которые покинут команду с почестями. А есть те, кто точно останется. Месси – лучший игрок в истории футбола, но помимо него останется и ряд других футболистов. Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Гризманн – игроки, на которых мы очень рассчитываем. Они продолжат выступления за «Барселону», – цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Ранее президент каталонского клуба сообщил, что Рональд Куман станет новым главным тренером команды. 57-летний голландец подпишет с «сине-гранатовыми» двухлетний контракт.