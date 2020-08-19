Ди Мария признан лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» – «ПСЖ»

Аргентинский игрок стал автором второго гола парижан, забитого на 42-й минуте. Также он два раза ассистировал своими партнерам по команде – забитыми мячами отметились Маркиньос (13) и Хуан Бернат (56).

Таким образом, «ПСЖ» одержал победу над «РБ Лейпциг» со счетом 3:0 и вышел в финал турнира. В решающей встречи подопечные Томаса Тухеля сыграет с победителем пары «Бавария» – «Лион».