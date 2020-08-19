Анхель Ди Мария: В финале Лиги чемпионов команда выложится без остатка

– Мы безумно рады. Этот финал станет первым для клуба. Хотим вписать этот момент в историю «ПСЖ». Надо и дальше играть так, как сегодня, и тогда наша мечта сможет воплотиться в реальность.

Мы усердно трудились на протяжении всего матча и доказали, что заслуживаем место в финале. Неважно, против кого мы сыграем. В любом случае выложимся без остатка, – цитирует Ди Марию пресс-служба УЕФА.

Отметим, что аргентинский полузащитник был признан лучшим игроком матча, отметившись голом и двумя ассистами.

В финале подопечные Томаса Тухеля сыграют против победителя пары «Бавария» – «Лион».