Полузащитник «Краснодара» Вильена вошел в предварительный состав сборной Нидерландов

Тренерский штаб сборной Нидерландов объявил расширенный состав команды на предстоящие матчи Лиги Наций.
В список из 32 игроков вошел полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена.
Полностью расширенный состав сборной Нидерландов выглядит следующим образом:
Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Йерун Зут (ПСВ).
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта»), Перр Схюрс («Аякс»), Кенни Тете («Лион»), Джоэл Велтман («Брайтон»), Стефан Де Врей («Интер»).