Полузащитник «Краснодара» Вильена вошел в предварительный состав сборной Нидерландов

В список из 32 игроков вошел полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена.

Тренерский штаб сборной Нидерландов объявил расширенный состав команды на предстоящие матчи Лиги Наций.

Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона»), Теун Коопмейнерс (АЗ), Дави Преппер («Брайтон»), Мартен де Рон («Аталанта»), Кевин Стротман («Марсель»), Тонни Вильена («Краснодар»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Райан Бабел («Галатасарай»), Стивен Бергвейн («Тоттенхэм»), Майрон Боаду (АЗ), Мохаммед Ихаттарен (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Аякс»), Кэлвин Стенгс (АЗ), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).

В рамках Лиги Наций 4 сентября голландцы на своем поле примут сборную Польши, а 7-го числа - итальянцев.