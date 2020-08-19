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19 августа 15:17
автор: Юрий Нечаев

Полузащитник «Краснодара» Вильена вошел в предварительный состав сборной Нидерландов

В список включены 32 футболиста.

Тренерский штаб сборной Нидерландов объявил расширенный состав команды на предстоящие матчи Лиги Наций.

В список из 32 игроков вошел полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена.

Полностью расширенный состав сборной Нидерландов выглядит следующим образом:

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Йерун Зут (ПСВ).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта»), Перр Схюрс («Аякс»), Кенни Тете («Лион»), Джоэл Велтман («Брайтон»), Стефан Де Врей («Интер»).

Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона»), Теун Коопмейнерс (АЗ), Дави Преппер («Брайтон»), Мартен де Рон («Аталанта»), Кевин Стротман («Марсель»), Тонни Вильена («Краснодар»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Райан Бабел («Галатасарай»), Стивен Бергвейн («Тоттенхэм»), Майрон Боаду (АЗ), Мохаммед Ихаттарен (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Аякс»), Кэлвин Стенгс (АЗ), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).

В рамках Лиги Наций 4 сентября голландцы на своем поле примут сборную Польши, а 7-го числа - итальянцев.

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