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19 августа 16:53
автор: Владислав Корегин

Рашид Рахимов: Ловрену придется страховать Прохина, если ЦСКА окажет давление на «Зенит»

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о том, сможет ли молодой защитник «Зенита» Данила Прохин достойно заменить дисквалифицированного Ярослава Ракицкого в матче против ЦСКА.

– Все зависит от ЦСКА. От того, насколько сильное давление окажет московская команда на оборону соперника. Если оно будет достаточным, Ловрену придется помогать молодому одноклубнику, страховать его и отвлекаться от прямых обязанностей. Но если у армейцев не получится регулярно напрягать Прохина, ему будет проще адаптироваться, – сказал Рахимов в интервью RT.

Напомним, что 19-летний Прохин является воспитанником академии «Зенита». В составе взрослой команды он провел пять матчей.

Встреча в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги между петербургским клубом и ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, в 20:00 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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