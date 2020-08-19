Рашид Рахимов: Ловрену придется страховать Прохина, если ЦСКА окажет давление на «Зенит»

– Все зависит от ЦСКА. От того, насколько сильное давление окажет московская команда на оборону соперника. Если оно будет достаточным, Ловрену придется помогать молодому одноклубнику, страховать его и отвлекаться от прямых обязанностей. Но если у армейцев не получится регулярно напрягать Прохина, ему будет проще адаптироваться, – сказал Рахимов в интервью RT.

Напомним, что 19-летний Прохин является воспитанником академии «Зенита». В составе взрослой команды он провел пять матчей.

Встреча в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги между петербургским клубом и ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, в 20:00 по московскому времени.