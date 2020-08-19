Пике получил предложение от «Фулхэма»

Как сообщает Libero, 32-летним испанцем интересуется «Фулхэм», сделавший предложение «сине-гранатовым» по покупке футболиста.
Английский клуб надеется усилиться перед стартом нового сезона АПЛ.
32-летний защитник выступает за «Барселону» с июля 2008 года. В общей сложности он провел за команду 543 матча, забил 46 голов и отдал 13 ассистов.
Отметим, что президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу не включил Пике в список игроков, которые останутся в команде по окончании сезона-2019/2020.
источник: Libero