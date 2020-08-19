«Зальцбург» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА

В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА «Зальцбург» обыграл «Лион» со счетом 4:3.

Французский клуб открыл счет стараниями Яя Сумаре на 30-й минуте, но затем пропустил четыре мяча подряд. Брайан Око восстановил равновесие на 39-й, а затем Чуквубуике Адаму оформил хет-трик, отличившись на 45+1, 54-й и 55-й.

По ходу второго тайма «Лион» сумел сократить отставание до минимума благодаря точным ударам Флорана Да Силвы (71-я) и Эли Висса (78-я), однако французам не удалось спастись от поражения.

22 августа «Зальцбург» сыграет в 1/2 финала с победителем сегодняшнего матча «Интер» – «Реал». В другом полуфинал в тот же день встретятся «Бенфика» и «Аякс».

После рестарта все оставшиеся матчи Юношеской лиги УЕФА проводят в швейцарском Ньоне.