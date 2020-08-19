УЕФА предложил провести сентябрьский матч за Суперкубок Европы со зрителями

На сегодняшней видеоконференции с участием представителей всех 55 национальных федераций, входящих в Европейский союз футбольных ассоциаций, руководство УЕФА предложило провести матч за Суперкубок Европы в присутствии ограниченного количества зрителей.

Как сообщает официальный сайт организации, игра победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы может стать тестом для оценки возможности и в дальнейшем проводить футбольные матчи с болельщиками на трибунах.

В то же время в УЕФА подчеркнули, что сентябрьские матчи национальных сборных пройдут без зрителей.

Матч за Суперкубок УЕФА должен состояться в Будапеште 24 сентября.