Моуринью хочет подписать Бэйла в «Тоттенхэм»

Как сообщает Cuatro, главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью планирует вернуть 31-летнего валлийца в состав команды.

Поспособствовать данную трансферу может быть тот факт, что в последнее время Бэйл практически не играет за «Реал» – в минувшем сезоне провел 20 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 годы, забив 56 голов 203 матчах. 1 сентября 2013-го мадридцы оформили трансфер валлийца за 101 млн евро, что стало новым трансферным рекордом.