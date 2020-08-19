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19 августа 21:54
автор: Виктор Шарафудинов

Кирилл Новиков: «Динамо» доминировало в атакующей линии

Бело-голубые обыграли «Ростов» на своем поле.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над «Ростовом» в домашнем матче третьего тура (2:0).

«Хороший матч и результат на родном стадионе, – цитирует слова Новикова «РИА Новости». – Последняя наша игра была неудачной в плане результата, а сегодня он был заслужен. Мы доминировали в атакующей линии. Если внимательно изучать игру «Ростова», то эта команда старается делать результат в первые 25 минут. Они стараются создавать на соперника давление, но мы это учитывали. Владение мячом в начале игры, как вы видите, результата им не принесло. «Ростов» владел мячом только на своей половине поля»

Считаю, что дебют Моро получился успешным, очень тяжело входить в игру с таким соперником, а «Ростов» считается именно лидером. Мы в определенной степени рисковали, выпуская его на поле. Тем более что сейчас игры идут через два на третий (день). Времени, за которое его можно было бы посмотреть, немного. Приходится сразу бросать его в бой. Состояние оцениваем, как нормальное. Будем постепенно вводить его в состав».

В трех стартовых турах «Динамо» набрало семь очков и является единственной командой РПЛ, которая еще не пропустила ни одного мяча в нынешнем чемпионате.

источник: «РИА Новости»
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