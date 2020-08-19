«Зенит» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место РПЛ

В составе победителей дублем отметился Сердар Азмун (19-я и 69-я минуты). Соперник ответил забитым мячом Николы Влашича (26).

Подопечные Сергея Семака набрали девять очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. Армейский клуб с шестью очками идет пятым.

В следующем туре обе команды проведут домашние матчи – «Зенит» сыграет против «Тамбова», а ЦСКА встретится с «Рубином».

Чемпионат России

РПЛ

Третий тур