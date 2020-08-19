«Зенит» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место РПЛ

В составе победителей дублем отметился Сердар Азмун (19-я и 69-я минуты). Соперник ответил забитым мячом Николы Влашича (26).
Подопечные Сергея Семака набрали девять очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. Армейский клуб с шестью очками идет пятым.
В следующем туре обе команды проведут домашние матчи – «Зенит» сыграет против «Тамбова», а ЦСКА встретится с «Рубином».
Чемпионат России
РПЛ
Третий тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: Азмун, 19, 69 – Влашич, 26.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 90+3), Оздоев, Барриос, Дриусси (Прохин, 90+3), Малком, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Васин, 46), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Марадишвили (Бийол, 57), Влашич (Сигурдссон, 81), Гайч (Тикнизян, 57).
Предупреждения: Марадишвили, 25. Влашич, 33. Дивеев, 34. Азмун, 60.