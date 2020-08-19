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19 августа 22:03
автор: Владислав Корегин

«Зенит» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место РПЛ

Футболисты «Зенита» одержали домашнюю победу над ЦСКА (2:1) в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.

В составе победителей дублем отметился Сердар Азмун (19-я и 69-я минуты). Соперник ответил забитым мячом Николы Влашича (26).

Подопечные Сергея Семака набрали девять очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. Армейский клуб с шестью очками идет пятым.

В следующем туре обе команды проведут домашние матчи – «Зенит» сыграет против «Тамбова», а ЦСКА встретится с «Рубином».

Чемпионат России

РПЛ
Третий тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Азмун, 19, 69 – Влашич, 26.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 90+3), Оздоев, Барриос, Дриусси (Прохин, 90+3), Малком, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Васин, 46), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Марадишвили (Бийол, 57), Влашич (Сигурдссон, 81), Гайч (Тикнизян, 57).

Предупреждения: Марадишвили, 25. Влашич, 33. Дивеев, 34. Азмун, 60.

источник: «Советский спорт»
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