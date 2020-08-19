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19 августа 23:15
автор: Владислав Корегин

Сердар Азмун: ЦСКА – очень организованная команда, которая всегда доставляет неудобства

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.

– Была очень сложная игра. ЦСКА – это очень хорошая организованная команда, всегда доставляет неудобства. Но, слава богу, что мы выиграли, и нам удалось завоевать три очка. Голы забивать нападающему всегда сложно. У нас в коллективе хорошее взаимопонимание, и получилось взаимодействовать и использовать ошибки, которые допускали защитники, – сказал после игры Азмун в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что иранский форвард был признан лучшим игроком встречи с ЦСКА, дважды забив в ворота голкипера Игоря Акинфеева на 19-й и 69-й минутах.

«Зенит» набрал девять очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Тамбова». Встреча состоится 22 августа в 18:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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