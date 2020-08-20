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20 августа 01:00
автор: Виктор Шарафудинов

Ханс-Дитер Флик: Игру «ПСЖ» предстоит проанализировать, но мы знаем в чем наши сильные стороны

«Бавария» сыграет с парижской командой в финале Лиги чемпионов 23 августа.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы над «Лионом» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0) дал комментарий телеканалу Sky Deutschland.

«Мы знали, что сегодня будет трудно, поскольку «Лион» отлично себя показал в матчах против «Манчестер Сити» и «Ювентуса», – отметил Флик. – Они сильны тактически и доставили нам массу проблем в начале матча. Мы знали, что нужно обороняться лучше, и нельзя себе позволять легко терять мяч.

«Пари Сен-Жермен» – отличная команда. Они заслуженно пробились в финал. Нам предстоит проанализировать их игру, но мы уже знаем, что у них быстрые футболисты. Нужно будет подумать над тем, как организовать игру в защите, однако мы знаем, что наше главное достоинство – это умение организовать давление на оборону соперника».

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Лиссабоне 23 августа. В своем полуфинале парижане обыграли немецкий «РБ Лейпциг» с результатом 3:0.

источник: Sky Deutschland
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