Агент: Все новости о возможном переходе Бийола — просто слухи

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что его клиент планирует остаться в московском клубе, несмотря на интерес со стороны турецкого «Анкарагюджю».

«Все новости о возможном переходе — просто слухи. «Анкарагюджю» заинтересован в игроке, но Яка хочет доказать Гончаренко свои возможности, чтобы тренер серьезно его воспринимал», — цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, 21-летний Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. В стартовавшем сезоне он принял участие во всех трех матчах своей команды, проведя при этом на поле в общей сложности 41 минуту. Результативными действиями словенец не отметился.